Ante ola de inseguridad, comunidad de La Guácima impulsa nueva delegación policial

La inseguridad que enfrenta el país llevó a vecinos, empresas privadas y autoridades de La Guácima de Alajuela a unir esfuerzos para construir una nueva delegación de la Fuerza Pública en la comunidad.

Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registran 359 denuncias por delitos en La Guácima entre 2021 y 2026. Los casos incluyen asaltos, robos, homicidios y tráfico de drogas.

El mayor número de reportes corresponde a asaltos, con 197 casos durante ese periodo. Además, se contabilizan 113 robos, 26 homicidios y 22 casos relacionados con tráfico nacional de drogas, según informó el órgano judicial a Teletica.com.

Ante este panorama, un grupo de vecinos impulsó hace dos años y medio un proyecto para sustituir la antigua delegación policial, que operaba en medio de condiciones precarias.

Johnny Lobo, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Rincón Chiquito de La Guácima, explicó que la iniciativa surgió a raíz de dos vecinos, José Hidalgo y Ricardo Castillo, motivados por la necesidad de mejorar las condiciones para los oficiales destacados en la zona.

La comunidad asumió la gestión del proyecto. Los vecinos trabajaron en la elaboración de planos, trámites catastrales y permisos necesarios para avanzar con la construcción.

Posteriormente, lograron un convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad Pública. La obra inició en febrero de 2026.

El proyecto tiene una inversión estimada superior a los ₡80 millones. El Ministerio aportó materiales de construcción. Parque Viva colaboró con la mano de obra. Empresas privadas y habitantes de la comunidad también realizaron donaciones de puertas, ventanales, mobiliario y otros recursos.

La nueva delegación cuenta con dos niveles, dormitorios, oficinas, recepción, armería, baños para hombres y mujeres y espacios adaptados bajo criterios de accesibilidad.

Según Lobo, la obra tiene un avance cercano al 95% y se espera que esté lista a finales de junio.

Comunidad busca fortalecer seguridad con más recursos

Además de la construcción de la delegación, los vecinos esperan que la nueva infraestructura permita fortalecer la presencia policial en la zona.

La Asociación de Desarrollo indicó que ya existe una solicitud para valorar la asignación de más oficiales y recursos para La Guácima.

Mientras finalizan los trabajos, los funcionarios de Fuerza Pública operan desde la delegación de San Rafael de Alajuela.

Como parte del cierre del proyecto, la comunidad realizará la carrera atlética Police Run Guácima 2026 el próximo 28 de junio en Parque Viva.

La actividad busca recaudar fondos para completar detalles de equipamiento, señalización y otros elementos necesarios para la nueva sede policial.

Para los vecinos, la construcción representa un ejemplo de trabajo conjunto entre ciudadanía, instituciones y empresas privadas ante los retos de seguridad que enfrenta la comunidad.



