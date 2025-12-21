Anote estas tres fechas: SINPE estará fuera de servicio

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció tres fechas en las que el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) estará fuera de servicio.

Organice sus pagos de fin y principio de año, porque no podrá utilizar este mecanismo los días 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026.

“El Banco Central informa que los servicios SINPE Móvil, Débito en Tiempo Real (DTR), Pagos Inmediatos (PIN), SINPE-TP y Mercado de Numerario (sin la participación del BCCR) funcionarán con regularidad durante este fin e inicio del año”, dice el comunicado oficial.

Se espera que el servicio SINPE se normalice a partir del 2 de enero.

Si tiene consultas al respecto, el BCCR habilitó los siguientes canales: teléfono de Atención al Ciudadano, 2243-3700, o el correo electrónico [email protected]