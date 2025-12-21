Anote estas tres fechas: algunos servicios de SINPE estarán fuera de servicio

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció tres fechas en los que algunos servicios del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) estarán fuera de servicio.

Los días 25 y 31 de diciembre, así como el 1° de enero de 2026, habrá una interrupción, especialmente los servicios relacionados con la interacción de las entidades financieras con el Banco Central.

“El Banco Central informa que los servicios SINPE Móvil, Débito en Tiempo Real (DTR), Pagos Inmediatos (PIN), SINPE-TP y Mercado de Numerario (sin la participación del BCCR) funcionarán con regularidad durante este fin e inicio del año”, dice el comunicado oficial.

Si tiene consultas al respecto, el BCCR habilitó los siguientes canales: teléfono de Atención al Ciudadano, 2243-3700, o el correo electrónico [email protected]