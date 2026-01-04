Año Nuevo con cama caliente: oficiales rescatan a adulto mayor tras 12 años en condición de calle

En medio de la época de fin e inicio de año, dos oficiales de la Fuerza Pública de San Francisco de Dos Ríos protagonizaron un gesto de solidaridad al rescatar a un adulto mayor en condición de calle y lograron su ingreso a un albergue.

Los oficiales Adrián Muñoz y Marcos Ortiz relataron que llevaban cerca de dos meses siguiendo el rastro de don Miguel, un hombre de 67 años muy conocido en la comunidad.

A diferencia de lo que suele pensarse de las personas en condición de calle, don Miguel no enfrenta problemas de drogadicción ni alcoholismo, sino que vive una profunda crisis emocional desde la muerte de su madre en 1981.

Muñoz conversó con Teletica.com y explicó que el adulto mayor decidió hace 12 años vivir en la calle, y hace como dos años hizo de un pedazo de acera de la estación de servicio La Pacífica su hogar, donde vecinos se organizaron para brindarle comida.

“Nos tocó el corazón porque compartimos la experiencia de haber perdido a nuestras madres, y por ahí logramos convencerlo de dejar las calles”, comentó el oficial.

Con el apoyo de Ambulancias Pro Vida, que facilitó una unidad y cuatro paramédicos, don Miguel fue trasladado al Albergue Tirrases de adultos mayores en Curridabat, donde los oficiales ya habían gestionado su ingreso.

“Él ya se encuentra bien, tendrá una Navidad y Año Nuevo en una cama caliente después de tantos años de vivir en la calle”, expresó Muñoz, conmovido.

Los oficiales lamentaron que algunas instituciones estatales de ayuda social "les dieron la espalda", pero agradecieron la colaboración del hogar de adultos mayores de Tirrases y de Ambulancias Pro Vida, quienes no dudaron en brindar apoyo.

Finalmente, Muñoz dejó un mensaje de reflexión: “Se trata de tener un poquito de empatía y amor. Si todos ponemos empeño, podemos cambiar y ser responsables, primero con nosotros mismos y con Dios, viendo a estas personas como si fueran familiares”.