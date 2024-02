Animalistas ticos protestan contra sacrificio de perros en Inglaterra

12 de febrero de 2024, 11:14 AM

"El problema que se ha originado con esta raza es por los ataques a los seres humanos, principalmente, pero la responsabilidad es del gobierno inglés, porque al igual que en Costa Rica, no están regulando los criaderos", señaló Juan Carlos Peralta, encargado de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (ABBA).​

Peralta explicó a Teletica.com que el problema principal con esta raza no es que sea agresiva, sino que las personas que la adquieren no son responsables a la hora de cuidar y educar a los canes; además de la situación de los criaderos: hay demasiados perros de esta raza, por lo que el gobierno no sabe cómo manejar la situación.