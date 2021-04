Animalistas sobre montas clandestinas: "Más allá de tradición, es irresponsabilidad"

Luego de que dos personas perdieran la vida en corridas de toros clandestinas, las reacciones de los animalistas no se han hecho esperar y denuncian como grave lo que ocurre en Guanacaste.



“Esto es un tema que va más allá del bienestar de los animales, por el tipo de sitios donde realizan estas actividades, este es un problema muy serio, probablemente hay transporte de animales sin guías del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).



“Pero ya el asunto es ver a las personas arriesgando su vida en una actividad carente de todo tipo de permisos, sin reglamento de actividades taurinas como lo pide la ley, simplemente es una irresponsabilidad total donde ponen en peligro su vida. Esto va más allá de un tema de tradición, es un tema de irresponsabilidad total”, expresó Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales (ABAA).

Por su parte, Marian Ortega, vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Defensa Animal (Acoda), aseguró a Teletica.com que lo más preocupante es que ya hay vidas humanas que lamentar.



“Primero que nada nos llena de muchísima preocupación, hubo dos fallecidos; sin embargo, nos preocupa, no solo la salud pública, sino también nos preocupa muchísimo la parte de bienestar animal, si bien es cierto Senasa, como ente regulador, debe tener un médico veterinario regente en las corridas de toros, en un lugar clandestino como estos, este médico estaría ausente y no estaría asegurando el bienestar de cada animal, por lo que en este tipo de corridas no se sabe la condición física y de salud que tienen los animales, si tienen un buen transporte, buen traslado, suficiente comida y agua, no se sabe cómo están siendo tratados”, relató.

Ortega hace un llamado a la población para generar conciencia del peligro que esto representa.



“Es muy preocupante todavía que tengan el aval de la población y de las comunidades para que puedan funcionar. Por lo que pedimos a las comunidades para que tengan un poco de conciencia para evitar este tipo de accidentes y algún tipo de maltrato hacia los animales.



“No estamos de acuerdo con las corridas de toros, pero si se realizan que se hagan lo más adecuado posible para que los animales estén en las mejores condiciones, que, al ser clandestinas, no prometen absolutamente nada”, concluyó.

Teletica.com consultó al Ministerio de Seguridad Púbica sobre el tema, sin embargo, a pesar de que en los municipios aseguraron que siempre que logran ubicar montas clandestinas recurren a la Fuerza Pública para causar el evento, en la oficina de prensa contestaron que es un tema que le compete únicamente a Salud y Senasa.

En el Ministerio de Salud nos aseguraron que, efectivamente, las corridas de toros no están autorizadas todavía y se encuentran investigando los casos ocurridos este fin de semana.



“Las montas de toros no están autorizadas, las que se realizan actualmente se efectúan en propiedades privadas, a las que el Ministerio de Salud puede tener conocimiento por denuncias ciudadanas con la ubicación específica y únicamente puede ingresar bajo orden de allanamiento de un juez, el ministerio se encuentra realizando las investigaciones respectivas en los casos sucedidos la semana anterior”.



Los hechos también son investigados por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Antonio Vanderlucht, director de la Asesoría Jurídica de la institución, se refirió al tema. A continuación sus declaraciones.