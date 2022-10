Animalistas preocupados por accidente con mascota en rampa eléctrica

Foto ilustrativa

El viernes pasado un perro sufrió un incidente en la rampa eléctrica de un centro comercial capitalino.



Una usuaria de Instagram, llamada Patricia Aguilar, informó que al parecer al perrito se le enredó la uña en la rampa eléctrica y estaba chillando del dolor, pero fue asistido rápidamente por el equipo de mantenimiento.

“Mientras me hacía las uñas escuché a un perro llorar, volví a ver hacia atrás y el llanto venía de las rampas eléctricas, pero no podía ver bien que pasaba, salía gente con cara de preocupación o agarrándose la cabeza y me imaginé lo peor. Pregunté a una muchacha y me dijo que a un perro se le quedó pegada la pata. Y resulta que traían un perro con correa caminando por la rampa y se le quedó la uña pegada y los dueños intentando jalar y más bien lo maltrataban más. Un 100 a los de mantenimiento que actuaron rápido para detener la rampa y desarmarla, pudiendo sacar al perro, entiendo que iba bien, pero no lo pude ver”, publicó Aguilar.