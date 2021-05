Animalistas denuncian que Municipalidad de Heredia donó alimento "podrido"

Los animalistas realizaron varias denuncias públicas sobre una donación de alimento para mascotas que realizó la Municipalidad de Heredia a los vecinos de Guararí y que, supuestamente, este se encontraba en mal estado.

“En la mañana del jueves recibimos denuncias sobre una entrega de alimentos para animales en condición de donación por parte de la Municipalidad de Heredia, que supuestamente estaban en mal estado, podridos, con hongos, etc.

“Yo llamé a Marcela Alvarado, representante de la oficina de Bienestar Animal del municipio, la cual me indica que desde el pasado 7 de abril ella había advertido que los alimentos que estaban guardados en bodega estaban descompuestos y que, además, el protocolo para la entrega no se había aprobado”, expresó Paulino Madrigal, rescatista de animales.

Maricruz Uba Loaiza, presidenta de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (ABAA Animal) dijo que una de las afectadas la contactó y le pasó fotos que muestran, al parecer, un producto con hongos, moho, larvas y humedad. Además, comentó que la comida para animales tenía mal olor.

“Ya se pusieron dos denuncias en Senasa y ya se solicitó de forma inmediata el decomiso del alimento restante que se encuentra en la Municipalidad.

“Por favor, si esos animales comen de ese alimento se intoxican, en el mejor de los casos, y se mueren en el peor de los casos.

“Yo recibí un reporte de una de las afectadas y me pasó las fotos del alimento que está malo. Ya me comuniqué con el señor alcalde de la municipalidad, él está enterado.

“La vida de los animalitos no es negociable, no podemos darles cosas en mal estado solo porque son de riesgo social, porque son de clase baja, porque son de la calle y porque no importa entonces que se mueran.

“Eso es como darle comida mala a la gente a sabiendas de que puede causar daño, es una barbaridad, es ofensivo y es humillante, no solo para los animales sino también para sus dueños”, relató la licenciada en sus redes sociales.

¿Qué dice el municipio?

Ante las denuncias presentadas por los animalistas, Teletica.com se dio a la tarea de preguntar a la Municipalidad de Heredia qué estaba ocurriendo con la donación. Indicaron que todo se trató de un malentendido.

“Con respecto a la entrega de alimentos que realizamos hoy (jueves) a ocho familias en el sector de Guararí, queremos aclarar que el alimento que se entregó estaba en perfectas condiciones con formación física, de humedad, no tenía mal olor, no tenía hongos.

“Las fotos que circulan en redes sociales no son fotos del alimento que se entregó, son fotos que son de un alimento que era parte de una donación que venía dañada y que se tiene en una bodega aparte, aislado y que no se va a entregar.

“Este viernes se tiene una reunión con Senasa para analizar el resto de alimento que quedó en sacos sellados para ver cómo se va a proceder con el tema”, defendió Francisco Sanchez, director de Servicios y Gestión Tributaria de la Municipalidad de Heredia.

Uba agregó que, efectivamente, Senasa se hizo presente a la institución tras recibir las denuncias, realizó una inspección y “bajo la dirección de la doctora Ileana Céspedes, se giró una orden sanitaria de la suspensión de la entrega de ese alimento”.