Animales silvestres eran vendidos en hasta ¢80 mil a centros turísticos, revela Fiscalía

La Fiscalía Adjunta Ambiental decomisó varios animales silvestres, entre ellos perezosos, ranas, serpientes y una danta, tras realizar seis allanamientos simultáneos en centros turísticos y una vivienda en Bijagua de Upala.

Según las investigaciones, los animales eran presuntamente comercializados para atraer visitantes.

“Se primero una dinámica de comercialización y captura de vida silvestre, en este caso, en las faldas del volcán Tenorio, el perezoso era vendido a precios que van entre los ¢40.000 y ¢80.000 a sitios turísticos”, explicó el fiscal adjunto Ambiental, Luis Diego Hernández.

En el operativo se ubicaron siete perezosos (cinco adultos y dos crías), de los cuales cinco fueron decomisados. También se localizó una danta, seis serpientes y ranas de cristal.

“La dinámica era que estos animales eran colocados en sitios específicos de turismo para que las personas pudieran interactuar con ellos, había mascotización, uno de los perezosos tenía limado sus dientes, la danta había perdido el temor a los seres humanos”, agregó Hernández.

Las ranas fueron encontradas dentro de envases plásticos y, durante la intervención, una de las serpientes murió luego de que en apariencia fuera lanzada desde una pecera en un intento por ocultar evidencia.

Los animales rescatados fueron trasladados para determinar su estado de salud y definir el proceso de recuperación.

Además, las autoridades localizaron dinero en efectivo y piezas arqueológicas, cuyo origen ahora forma parte de la investigación.

La Fiscalía recordó que la captura, traslado o comercialización de fauna silvestre constituye un delito sancionado con prisión.

