ANEP sugiere movilización para impedir que edificio del ICE sea demolido

El secretario general de la ANEP, Albino Vargas, hizo un llamado a la sociedad civil y sindicatos, especialmente a aquellos asociados al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para que realicen una movilización que evite que el edificio Jorge Manuel Dengo Obregón sea demolido.

El presidente ejecutivo de la entidad, Marco Acuña, confirmó a Teletica que una de las posibilidades que se están analizando es la idea de eliminar este icónico edificio ubicado en Sabana Norte, el cual actualmente tiene dos informes técnicos que indican que no tiene la fortaleza estructural para albergar al personal.

Durante más de un año la institución había hablado del plan de remodelación o restructuración; sin embargo, es la primera vez en la que Acuña afirmó que la demolición es una opción.

Lo anterior ha generado el disgusto de las agrupaciones sindicales, que han afirmado que desconocían sobre estos planes.

Vargas indicó que es necesario impedir que se concrete esta posibilidad.

“Nosotros creemos que las fuerzas laborales, sociales y cívicas, especialmente las del ICE, deben movilizarse para evitar que se consume ese funesto hecho contra un patrimonio nacional que ha sido parte de la cultura democrática costarricense durante los últimos 70 u 80 años. Derribar este edificio equivale a aquella estupidez que se cometió hace algunas décadas, cuando se demolió el histórico edificio de la Biblioteca Nacional, que estaba ubicado en el centro de San José y que terminó convertido en un parqueo”, afirmó Vargas.

El presidente ejecutivo del ICE subrayó que, en caso de derrumbarse, se podría contemplar un área que sirva de complemento con el Estadio Nacional o bien un área comercial.

El secretario general de la ANEP también calificó la idea como “aberrante” y “perversa”, catalogándola como un mensaje de destrucción y desaparición del ICE. ​​​

Sindicatos del ICE rechazan demolición

El presidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC), Sergio Olivares, catalogó la idea como una ocurrencia de Marco Acuña.

“Nosotros teníamos conocimiento de un proyecto de remodelación y no de demolición y menos aún con iniciativas de convertirlo ahora en un centro comercial o de otro uso. Esta nueva ocurrencia de don Marco Acuña la desconocíamos”, aseveró el líder sindical.

También advirtió sobre riesgos que podrían generarse ante un proyecto de demolición y nueva construcción.

“Hay que tener cuidado con esto, porque podría tratarse de que el ICE construya toda la infraestructura, realice gastos millonarios y luego utilice la figura del permiso de uso. Eso podría derivar en pagos ridículos y favorecer a algún empresario. Esto posiblemente sería un nuevo banquete para los intereses privados”, concluyó Olivares.

Por su parte, la representante del Sindicato de Profesionales del Grupo ICE (SIPROICE), Zsuzsanna Rózsa, hizo hincapié en lo que representa el edificio para el país.

“Este edificio tiene un valor sentimental muy fuerte para muchas familias costarricenses, y no solo para los trabajadores o los hijos y familiares de los trabajadores. Este edificio es símbolo de todo lo que Costa Rica es capaz de lograr con solidaridad y trabajo honesto, por lo que una decisión de demolerlo debe tomarse con mucho cuidado, con mucha reflexión, con mucha precaución y brindando siempre un amplio acompañamiento a los trabajadores, pero también al pueblo costarricense”, comentó la sindicalista.

La decisión sobre el futuro del edificio se tomará en este mes de junio, según confirmó el presidente ejecutivo de la entidad.

