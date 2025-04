“Andar en perrera es algo espantoso”, dice Camilo Rodríguez tras ser arrestado

El periodista Camilo Rodríguez denunció haber sido víctima de un procedimiento abusivo por parte de la Fuerza Pública, este miércoles, luego de ser arrestado frente a las instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Mercedes Norte, Heredia.



Rodríguez, conocido por sus denuncias públicas contra instituciones y personas, relató que fue detenido mientras intentaba documentar con video una situación que considera de alto interés.

“Hoy sufrí un atropello sin nombre. Me detuvieron, me esposaron y me pasearon en perrera porque llegué a denunciar irregularidades frente a la oficina del PANI de Heredia, conocida como Heredia Norte.

"Dicha oficina tramita el expediente relacionado con el robo o secuestro de dos menores por parte de la Directora Regional del PANI de Alajuela”, dijo Rodríguez.

El comunicador explicó que ingresó brevemente al edificio con la intención de documentar en video una supuesta acción para “robarse el expediente” y que, al salir, cuando ya se encontraba en la acera, fue abordado por oficiales.



Rodríguez no ocultó su malestar por las condiciones en las que fue trasladado en la unidad policial.

“Andar en perrera es algo espantoso. Tengo casi cuatro años de no ver ni abrazar a tres de mis hijos. Este dolor me ha enfermado. Estoy diagnosticado con trastorno mixto de ansiedad y depresión, así como con trastorno afectivo bipolar.

"El trato recibido este día, durante los tres traslados en la perrera, ha afectado mi salud física y mental. Pegué la cabeza en la perrera un montón de veces por llevar los brazos para atrás, las manos esposadas por la espalda y terminé en la clínica de Cubujuquí, en el Hospital de Heredia y el Hospital Nacional de la Salud Mental”, comentó Rodríguez.

Sobre el procedimiento, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó que funcionarios del PANI alertaron sobre la presencia del periodista a través del sistema 9-1-1, indicando que Rodríguez habría intentado ingresar a la fuerza en las oficinas tras, supuestamente, amenazar al personal.



Por su parte, la Fiscalía de Flagrancia de Heredia comunicó que “la detención del señor Rodríguez se llevó a cabo a raíz de una alerta telefónica, generada por funcionarios del PANI”.

"Tras analizarse los hechos denunciados por el personal de esa institución, se determinó que estos no configuran delito, por lo que se ordenó la libertad de esta persona”, dijo el Ministerio Público.

El periodista concluyó reafirmando su compromiso con las denuncias: “Si alguien cree que me voy a achicopalar o amedrentar, por supuesto que no me conoce. Reafirmo mi lucha contra la corrupción del PANI, contra la corrupción de la Fiscalía y contra la corrupción del Poder Judicial. Lo de hoy fue otra raya para este tigre”.