¿Anda sin licencia física? Puede exponerse a multa ₡122.000 en los próximos días

Los conductores que circulen sin portar su licencia física entre este miércoles y el próximo 12 de julio pueden exponerse a una multa de ₡122.000, debido a una suspensión temporal de los sistemas tecnológicos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Aunque desde 2024 una reforma a la Ley de Tránsito permite a los conductores movilizarse sin llevar el documento físico, siempre que las autoridades puedan verificar su información en línea, esta facilidad quedará prácticamente suspendida durante los próximos días.

La razón es que el Cosevi realizará una migración integral de sus plataformas tecnológicas, proceso que implicará la salida temporal de funcionamiento de sus bases de datos y servicios institucionales.

Según explicó Carlos Rivas Fernández, director ejecutivo a.i. del Cosevi, la modernización de los sistemas requiere desconectar temporalmente las plataformas para completar la transferencia y actualización de la información.

Durante este período, la Policía de Tránsito no tendrá acceso a los sistemas para comprobar en tiempo real si una persona cuenta con una licencia de conducir válida.

De acuerdo con Danny Villalobos, de la Policía de Tránsito, ante la imposibilidad de realizar esta verificación, los conductores que no porten el documento físico podrían quedar expuestos a una infracción.

Las autoridades recomiendan a la población portar la licencia durante estos días para evitar inconvenientes o sanciones mientras se restablecen los servicios.

Además, la suspensión afectará otros trámites y gestiones vinculadas con el Cosevi. Durante el proceso de migración tampoco será posible realizar consultas, validaciones, integraciones, trámites o servicios que dependan de las plataformas institucionales.