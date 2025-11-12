¿Anda en busca de trabajo? Feria de empleo le espera en el Museo de los Niños

Este sábado 15 de noviembre se realizará una feria de empleo en la explanada principal del Museo de los Niños, con más de 450 puestos disponibles en distintas áreas.

La actividad se desarrollará de 12:00 m. d. a 3:00 p. m. y ofrecerá plazas operativas, administrativas y técnicas, con el objetivo de brindar oportunidades laborales a personas con diversos perfiles y niveles de experiencia, incluso en diferentes regiones del país.

Los puestos están dirigidos a personas que cuenten desde noveno año de colegio hasta grados de licenciatura. Los interesados podrán presentar su currículum en formato digital o impreso.

La feria busca facilitar el acceso a nuevas oportunidades de empleo y convertirse en un espacio de encuentro entre empresas y candidatos en busca de trabajo.