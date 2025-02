Analistas arbitrales tienen diversos criterios con la llegada de Enrique Osses

Este miércoles la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer el nombramiento del chileno Enrique Osses como presidente de la Comisión de Arbitraje.

Osses, de 50 años, tiene experiencia en el fútbol internacional y desde su retiro en el 2016 estuvo al frente del arbitraje de Chile y México, ahí fue criticado durante su gestión que duró cuatro años.

Sin embargo, su nombramiento divide criterios entre los analistas arbitrales del país.

​Teletica.com les preguntó a tres exárbitros ticos sobre la llegada del chileno al país.

Orlando Portocarrero.

“Para Justicias el tiempo y el tiempo nos da la razón. En los últimos años, el arbitraje costarricense está inmerso en la palestra, pues las personas que han llegado no son las idóneas

“En México deja una gran marca donde estuvo por cuatro años en la comisión, hizo muchos cambios estructurales, cambios profundos, cambios drásticos, hizo debutar nuevas figuras, cambió los gafetes FIFA que no estaban dando buen rendimiento, hizo una buena renovación. Se marcha con la frente en alto de haber cumplido.

“Expectativas. Yo me froto las manos y Dios mediante el cielo ilumine y saque una buena labor. Cae en un momento en el que el arbitraje está en crisis y está empantanado.

“La Fedefútbol debe tener un acompañamiento en la toma de decisiones, tienen que darse cambios drásticos, nada de cuidados paliativos, tienen que meter el bisturí y meter cirugía. Hay muchas personas dentro de la Comisión que ya tienen muchos años, se institucionalizaron”.

Greivin Porras.

“A veces aventurarse a un criterio o expectativas es un poco difícil y valoramos de su paso por México, creo que no nos espera nada bueno, nada positivo, como todos los demás extranjeros, se han ido y no nos han dejado absolutamente nada. En México no lo extrañan, su trabajo no ha sido satisfecho para el arbitraje mexicano, para Costa Rica su labor no será nada distinta a lo que hizo el señor Elizondo, yo esperaba a Armando Archundía, pero no fue así, no espero muchos cambios positivos”.

Walter Quesada

“Parece que es el perfil que buscaba la Federación, el VAR es la inversión y en teoría el complemento más importante para el arbitraje Nacional en los últimos tiempos y no quieren arriesgar con alguien que no tenga experiencia en este tema (le soy sincero, lo que se necesita para entender el VAR es conocimiento de Reglas y tener personal idóneo al lado), lo demás es el diario vivir. Sigo insistiendo, con la contratación de este tipo de personas lo que nos demuestra La Federación son dos cosas, una que hay mucho interés de ayudar a mejorar el arbitraje y la otra que hay buen presupuesto y eso es excelente”.