Analista Greivin Porras: "Si tienen que poner en Primera a árbitros de Linafa que lo hagan”

Luego del partido entre Guanacasteca y el Deportivo Saprissa, que generó polémica por los errores del réferi Benjamín Pineda, Greivin Porras, analista arbitral de Teletica Radio evaluó el trabajo realizado por el central.

Porras puntualizó en jugadas específicas: el penal sobre Andy Reyes, la tarjeta a Mariano Torres y un penal que no pitado en contra del Saprissa.

“El jugador hizo la simulación que Benjamín Pineda la compró porque está muy mal ubicado, ese es otro tema que hay que conversar, las ubicaciones son un verdadero desastre que conlleva a errores”, dijo en Crónica sobre el penal.

“En el primer tiempo hubo una falta mucho más clara que no deja dudas para nadie. No hay conjeturas de nada, por qué esa acción de David si la deja pasar y una que no es tan clara, sí la sanciona. Esas son las inconsistencias que se deben mejorar”, agregó el experto.