Analista: “Fue un arbitraje confuso con una nota muy baja, donde hubo muchos errores gruesos”

La labor del árbitro Keylor Herrera en el primer partido de la final entre Alajuelense y Saprissa fue analizado por Greivin Porras.



Para el analista la labor de Herrera “genera muchas dudas”.

“Fue un arbitraje confuso de una nota muy baja, donde hubo muchos errores gruesos. En un juego como ese calibre no se pueden cometer”, comentó Porras.

Jugadas puntuales como la de Christian Bolaños al inicio del partido, la expulsión de Bernald Alfaro y otros incidentes mancharon el trabajo del árbitro.

“El juego se le empieza a escapar poco a poco de las manos. El árbitro no se percata de eso y lamentablemente la planificación no fue correcta, no tuvieron una visión clara de que no les sorprendiera absolutamente nada”, explicó Porras.



“La planificación de los árbitros no fue correcta”, aseguró el experto, quien recordó que en las semifinales también hubo notas deficientes para los centrales.

Además, según el criterio del analista, el aspecto emocional de los silbateros es un factor a tomar en cuenta.

“Venían con muchos yerros sin público y nos quedó esa duda. Nótese que se han venido generando más errores, ahora con público. No es que no estén acostumbrados, lo que pasa es que entraron en un confort”, concluyó.