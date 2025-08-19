EN VIVO

Análisis del VAR: Marvin Loria debió ser expulsado

La acción se presentó el domingo en el encuentro de Saprissa ante Liberia.

Foto Juan Manuel Quirós
Por Adrián Fallas |19 de agosto de 2025, 17:59 PM

“Cumple con los criterios técnicos para ser considerada como juego brusco grave”.

Este es el análisis de la jugada de Marvin Loria el domingo pasado, cuando Saprissa visitó a Liberia.

Lo anterior se desprende de lo analizado por la Comisón de Arbitraje en el informe del VAR sobre la fuerte entrada del morado, que el central del encuentro, Jonathan Leitón, junto a Jesús Montero en el VAR y Osvaldo Luna en el AVAR, no consideraron para ser revisada tras la amarilla mostrada al volante tibaseño.


En otra acción polémica de la jornada, se determinó que el gol anulado a Cartaginés contra Guadalupe fue la decisión correcta.


