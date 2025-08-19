Nacional
Análisis del VAR: Marvin Loria debió ser expulsado
La acción se presentó el domingo en el encuentro de Saprissa ante Liberia.
“Cumple con los criterios técnicos para ser considerada como juego brusco grave”.
Este es el análisis de la jugada de Marvin Loria el domingo pasado, cuando Saprissa visitó a Liberia.
Lo anterior se desprende de lo analizado por la Comisón de Arbitraje en el informe del VAR sobre la fuerte entrada del morado, que el central del encuentro, Jonathan Leitón, junto a Jesús Montero en el VAR y Osvaldo Luna en el AVAR, no consideraron para ser revisada tras la amarilla mostrada al volante tibaseño.
En otra acción polémica de la jornada, se determinó que el gol anulado a Cartaginés contra Guadalupe fue la decisión correcta.