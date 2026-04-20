Análisis de la jornada: “El clásico nos dejó un gran ganador: el Herediano”

La jornada 16 del fútbol de la Primera División tuvo cinco partidos en los que los resultados afectaban la tabla de posiciones, por lo que dejó mucho para el análisis.

Sobre el empate 1-1 entre Alajuelense y Saprissa en el clásico nacional, Christian Sandoval, de Teletica Radio, fue contundente: “El clásico nos dejó un gran ganador: el Herediano”.

El analista Rolando Fonseca opinó que “nadie puede salir contento del clásico”.

Sobre las victorias de Herediano y Liberia, el panel destacó que son los dos equipos que mejor están jugando en el cierre de la fase regular del Clausura 2026.

“Liberia no es el equipo revelación, es un equipo que viene haciendo las cosas bien”, explicó Melissa Alvarado.

Otro tema en el que estuvieron de acuerdo fue que el certamen con 10 equipos es más emocionante, y como ejemplo señalan que ocho oncenas pelean por algo en la clasificación.