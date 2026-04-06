Análisis de la jornada 14: “El liguista hoy amaneció diciendo: ¿qué va a pasar con mi equipo?”

La jornada 14 del Clausura 2026 dejó victorias de los equipos de punta: Herediano, Saprissa y Cartaginés, además de un empate de Alajuelense ante Guadalupe que deja el cuarto puesto en el aire.

“El liguista hoy amaneció diciendo: ¿qué va a pasar con mi equipo?”, comentó Juan Carlos Solano.

Por su parte, Rolando Fonseca destacó que los tres primeros puestos sumaron de a tres y señaló: “La pregunta es quién no va a clasificar”.

Sobre la actuación de Alajuelense ante Guadalupe, Fonseca agregó: “El problema es el tipo de excusas que se han dado”.

Entre varios otros temas tratados, y que puede repasar en el video adjunto, los expertos conversaron sobre Alejandro Bran, quien regresó al equipo.

“Alajuelense necesita de Bran, pero es un mal mensaje”, concluyó Solano.