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Análisis de la jornada 14: “El liguista hoy amaneció diciendo: ¿qué va a pasar con mi equipo?”

Rolando Fonseca y Juan Carlos Solano analizaron lo sucedido durante la fecha 14, donde los equipos de punta sumaron victorias.

Por Adrián Fallas 6 de abril de 2026, 8:11 AM

La jornada 14 del Clausura 2026 dejó victorias de los equipos de punta: Herediano, Saprissa y Cartaginés, además de un empate de Alajuelense ante Guadalupe que deja el cuarto puesto en el aire.

“El liguista hoy amaneció diciendo: ¿qué va a pasar con mi equipo?”, comentó Juan Carlos Solano.

Por su parte, Rolando Fonseca destacó que los tres primeros puestos sumaron de a tres y señaló: “La pregunta es quién no va a clasificar”.

Sobre la actuación de Alajuelense ante Guadalupe, Fonseca agregó: “El problema es el tipo de excusas que se han dado”.

Entre varios otros temas tratados, y que puede repasar en el video adjunto, los expertos conversaron sobre Alejandro Bran, quien regresó al equipo.

Alajuelense necesita de Bran, pero es un mal mensaje”, concluyó Solano.

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