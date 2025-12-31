Ana Virginia Calzada envía mensaje de feliz año a los ticos menos a Rodrigo Chaves, Laura Fernández y Pilar Cisneros

Lo que parecía un saludo de Año Nuevo se convirtió en un fuego cruzado político. La exmagistrada y excandidata presidencial por el partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, generó polémica al enviar un mensaje de buenos deseos donde excluyó directamente a tres figuras políticas: el presidente Rodrigo Chaves, la candidata oficialista Laura Fernández y la diputada Pilar Cisneros.​

"Quiero desearles un gran año 2026 a todas y todos los costarricenses, menos a Chaves, Laura y Pilar", expresó Calzada al inicio del video.



En el mensaje, Calzada recalcó que no les desea un feliz año porque su intención es hablar de temas como la seguridad en los barrios, la atención en la Caja Costarricense de Seguro Social y la necesidad de un gobierno que integre a todos los sectores (ver video adjunto).​

Ante consultas de Teletica.com, la diputada oficialista Pilar Cisneros no tardó en responder al mensaje de Calzada:

"Me honra no deseándome un feliz año", recalcó, "Honor que me hace la exmagistrada pensionada de lujo con una pensión bruta de 8 millones. ¿Cómo no va a defender la institucionalidad que nosotros tanto aborrecemos? Porque esa institucionalidad, en la mayoría de los casos, beneficia a la casta, de la cual pertenece perfectamente Virginia Calzada. "Me honra no deseándome un feliz año, porque si ganamos las elecciones y llegamos con mayoría de diputados, gente como ella va a dejar de explotar al pueblo con pensiones que nunca debieron haber existido." recalcó la diputada.

El fuego cruzado se produce en pleno periodo de veda política, vigente del 16 de diciembre al 5 de enero, durante el cual los candidatos no pueden realizar actos de propaganda electoral, mítines o difusión de material político. Lo único permitido son mensajes de Navidad o Año Nuevo.

El país vivirá las elecciones presidenciales el 1° de febrero de 2026, un proceso en el que 20 personas aspirarán a la Presidencia, considerado por analistas como uno de los más polarizados y tensos de los últimos años.

De hecho, un estudio del Observatorio de Comunicación Digital, realizado entre el 20 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, destacó que el 57% de los comentarios hacia los candidatos en redes sociales con mayor visibilidad son negativos impulsados por escándalos, renuncias, denuncias y videos virales.

Teletica.com también solicitó reacción a la candidata oficialista Laura Fernández, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

