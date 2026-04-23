Amenaza de tiroteo sacude toma de la Rectoría en la UCR

La toma del edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) escaló a un nuevo nivel de tensión este jueves, luego de que autoridades universitarias confirmaran la recepción de una amenaza de tiroteo dirigida a las personas que permanecen dentro del inmueble.



De acuerdo con el comunicado oficial, e﻿l ﻿mensaje fue enviado vía correo electrónico a una cuenta vinculada al directorio de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), lo que encendió las alertas de seguridad dentro del campus, según indicó la institución mediante un comunicado de prensa.



Ante este escenario, representantes de la administración universitaria se acercaron durante la mañana al grupo de estudiantes que mantiene la ocupación para informarles directamente sobre el riesgo y solicitar la evacuación inmediata del edificio como medida preventiva.



En el lugar estuvieron la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora de Lemos Medina; el vicerrector de Investigación, José Moncada Jiménez; y el director de la Oficina de Bienestar y Salud, Noé Ramírez Elizondo, quienes además reiteraron la disposición institucional al diálogo para buscar una salida al conflicto.



Como parte de la respuesta ante la amenaza, la UCR confirmó que presentó la denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entidad que ahora estará a cargo de las pesquisas para determinar el origen y la veracidad del mensaje.



La universidad también informó que, en resguardo de la comunidad, las dependencias ubicadas en edificios administrativos continuarán bajo modalidad de trabajo virtual mientras se evalúa la situación.



“La seguridad de la comunidad universitaria es una prioridad”, subraya el pronunciamiento, que insiste en el diálogo como la vía principal para alcanzar acuerdos con los estudiantes manifestantes.



Por su parte, la Coordinación Institucional para la Atención de Emergencias se mantiene en monitoreo constante, valorando las acciones a seguir en función del desarrollo de los acontecimientos.



La amenaza se produce en medio de una protesta estudiantil que mantiene tomada la Rectoría, lo que añade un componente de riesgo y urgencia a las negociaciones en curso.

