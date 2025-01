Ambientalistas dicen “no a la gentrificación” en marcha frente al Congreso

Frente a la Asamblea Legislativa, este viernes, decenas de manifestantes se reunieron para protestar contra la gentrificación, un fenómeno que, según denuncian, está desplazando a comunidades costarricenses debido a la llegada de extranjeros con alto poder adquisitivo.



El colectivo “No a la gentrificación”, organizador de la manifestación, advirtió que este proceso no solo pone en riesgo el acceso a vivienda asequible para las familias locales, sino que también amenaza recursos naturales clave, como las fuentes de agua (ver video adjunto de Telenoticias).

Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “El agua es de todos” y “No más desplazamiento”, mientras exigían acción inmediata por parte de las autoridades para frenar el impacto de este fenómeno.

Según los asistentes, los precios inflados de terrenos y viviendas, así como la transformación de comunidades rurales en destinos de lujo, están dejando a muchos costarricenses sin alternativas habitacionales viables.

​"El desarrollo inmobiliario, digamos, se ha intensificado. En los últimos dos años, especialmente en toda la zona costera de Costa Rica, como en Santa Teresa, se ha observado un fenómeno interesante. Hoy, prácticamente, ese cantón está dominado por personas extranjeras.

"El costo de vida es tan alto que las personas locales ya no viven allí. Incluso, estamos en una etapa en la que las personas que solían trabajar en los hoteles o centros turísticos, como en áreas de limpieza o atención, ya no son costarricenses; ahora también son extranjeras. Antes, al menos había empleos para los locales, pero eso ya no está pasando.

"Además, estamos observando con atención lo que ocurre en sectores como Bahía Ballena y sus alrededores, donde se ve un fenómeno similar. Por ejemplo, en las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos (Asadas), la mayoría de los integrantes son extranjeros. Se convocan asambleas en inglés, y los pagos por servicios, como el agua, se hacen en dólares", explicó el diputado de Frente Amplio, Ariel Robles, a Teletica.com sobre este fenómeno.