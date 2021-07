Ambientalista costarricense pide apoyo para evitar extinción de la vaquita marina

"El gobierno mexicano abrió el permiso de redes de pesca en esa área y se volvería a capturar la vaquita. Mi petición es que compartan estas publicaciones para que se le mande una señal al gobierno mexicano para que no vuelva abrir la zona de pesca porque se le hará mucho daño al medio ambiente, en especial a esta especie. Y que firmen una petición dirigida al presidente para que siga con los esfuerzos para proteger al animal", comentó la también abogada.

La vaquita se encuentra únicamente en el Golfo de California, en México. Si usted desea sumarse a la petición puede ingresar aquí.

La activista ambiental inició hace cinco años con este proyecto que tiene como fin concientizar a las personas sobre el consumismo y la contaminación.

Agregó "yo empiezo a recoger basura, y la gente te vuelve a ver raro y mucha gente pasa y ve la basura marina y cree que eso no les toca, dicen -si no la tiró, ¿por qué la juntaría- Por eso este reto es de una nobleza muy profunda, tiene que abrir su corazón y decir -a pesar de que yo no tiré eso ahí lo voy a juntar-. Sin embargo, sí somos causantes de la contaminación porque compramos sin medida sin saber donde acabará la basura y lastimosamente mucha basura queda en el océano".