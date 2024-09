Amazon y el teletrabajo: ¿Puede mi jefe obligarme a regresar a la oficina?

Recientemente, Amazon generó controversia al ordenar a su personal el regreso a la oficina cinco días a la semana, poniendo fin a su política de teletrabajo adoptada durante la pandemia de COVID-19. El CEO Andy Jassy defendió la medida, argumentando que permitirá a los empleados estar “mejor preparados para innovar, colaborar y mantenerse conectados”.

Esta decisión plantea preguntas sobre las posibles repercusiones en el mercado laboral costarricense y si otras empresas podrían seguir este ejemplo.

Teletica.com consultó a dos abogados especialistas en Derecho Laboral para responder si en el país, por ejemplo, un patrono puede obligar a un empleado a regresar a la oficina, entre otras inquietudes.

Según Marco Durante, de BDS Asesores, aunque la ley permite esta modificación, hay restricciones establecidas para proteger los derechos de los trabajadores, como se detalla en el artículo 6, inciso e, de la Ley de Teletrabajo (Ley 9738) y en el artículo 7 de su reglamento.

Una de las condiciones es la notificación previa: el empleador debe informar al trabajador con al menos 10 días naturales de antelación, señala Durante.



Otra condición es la justificación: la decisión no puede ser arbitraria ni en represalia; debe fundamentarse en razones objetivas. Aunque no hay una lista específica de justificaciones, Durante enfatiza que “la razón debe ir más allá de la simple voluntad del patrono”.

Por su parte, la abogada Paola Gutiérrez aclara que el retorno a la oficina no implica la terminación del contrato laboral. “El empleador no está obligado a liquidar al trabajador ni a pagar una indemnización; simplemente se elimina el teletrabajo y el trabajador regresa a su puesto de manera presencial”, subraya.

Gutiérrez también destaca una tercera condición, y es que esta revocación solo aplica si el teletrabajo se implementó después de la contratación inicial. “Si el trabajador fue contratado desde el principio para trabajar de forma remota, la empresa no puede cambiar unilateralmente esa condición”, recalca.

¿Deben las empresas cubrir costos adicionales?

Un aspecto clave que resaltan los expertos es que la empresa no está obligada a pagar gastos adicionales por el regreso al trabajo presencial. “Si el trabajador fue contratado originalmente para trabajar de manera presencial, no tiene derecho a recibir compensación por el traslado”, aclara Gutiérrez.

¿Qué puede hacer un trabajador si considera que hay incumplimientos?

Si un empleado cree que la decisión de regresar a la oficina no está justificada, puede presentar una queja ante el Ministerio de Trabajo. “Es recomendable que el empleado continúe cumpliendo con sus obligaciones laborales mientras expone su caso. Si considera que la decisión no está debidamente fundamentada, puede solicitar una audiencia de conciliación”, sugiere Durante.

Si el trabajador decide no presentarse tras recibir la notificación, el empleador podría considerar esto como una ausencia injustificada. Sin embargo, si el colaborador tiene motivos válidos para no regresar, puede defender su postura. “Si no se cumplen los requisitos legales, el trabajador puede presentarse al Ministerio de Trabajo”, añade Durante.

Es crucial que tanto empleadores como empleados estén bien informados sobre sus derechos y obligaciones en este contexto, para evitar malentendidos y garantizar un entorno laboral justo y equilibrado.