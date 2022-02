Alza en datos de COVID-19 por elecciones podría notarse esta semana, dice experto

Millones de costarricenses se movilizaron el domingo anterior para ejercer su derecho al voto. Entre ellos, las personas que contaban con una orden sanitaria por COVID-19.

Según expertos, esto podría tener un impacto en los contagios y en las hospitalizaciones provocadas por el virus.

Tomás de Camino, matemático de la Universidad Cenfotec y experto en modelos epidemiológicos, anticipa que el dato pueda verse reflejado en un aumento en las cifras durante esta semana y la siguiente.

"Si hay un efecto del día de las elecciones lo tendríamos que estar viendo en algún momento de esta semana o hasta el lunes de la próxima. Potencialmente, esperaría un aumento en las hospitalizaciones que tal vez no sea tan fuerte, pero puede ocurrir que lo que creíamos que iba a ser un pico por estas fechas ya no sea un pico, si no que va a seguir aumentando", explicó el experto.