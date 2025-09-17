Alumnos y padres de familia cierran Liceo de Alajuelita por aparentes abusos de profesora

Los estudiantes y padres de familia del Liceo de Alajuelita cerraron el centro educativo como medida de protesta debido a aparentes abusos por parte de una profesora de Español.



Si bien ya existe una denuncia interpuesta en el Ministerio de Educación Pública (MEP), exigen la destitución o cambio de la docente.

​"No la queremos más acá, es una persona inhumana, maltrata y discrimina a los estudiantes, ya estamos cansados, exigimos su salida", dijo Wendy Gutiérrez, madre de familia.

Tras una consulta emitida por Teletica.com días atrás, en el MEP indicaron que abrieron una investigación contra la educadora, pero mientras esta avanza, los padres piden que sea trasladada de institución “por el bien de los estudiantes”.

​"Se debe tener empatía por las personas, algo que la invitamos a conocer. No más gritos, ni malos tratos", se lee en uno de los carteles.



Según los padres, la maestra grita, humilla y trata mal a menores con discapacidad.

​"A una estudiante se le murió la mamá, la maestra le pidió traer un recado y cuando vio que no tenía la firma de la madre, miró a la niña y le dijo con desprecio: '¿Qué pasó con la firma de su mamá? Ah, si es cierto, que ya no tiene madre', eso desató más el enojo de los estudiantes", agregó Gutiérrez.

Los padres exigen la salida de la maestra y la intervención directa del MEP.







