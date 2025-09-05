Alumno con discapacidad sobre profesora en Alajuelita: “Estoy harto de sus gritos”

La madre de un estudiante de 13 años con discapacidad y autismo denunció a una profesora de Español del Liceo de Alajuelita, porque, al parecer, ya son reiteradas las agresiones verbales y prohibiciones abusivas que han afectado la salud emocional y académica de su hijo.

Wendy Rodríguez, mamá del menor, asegura que la docente lo humilla frente al grupo, le impide ir al baño y le dice que se orine en los pantalones. Relata, además, que la profesora se niega a revisar sus tareas dentro del plazo, le grita que su “cotidiano está malo” y le provoca dolores de cabeza y ansiedad. “Él me dice, frustrado, que ya está harto de sus gritos en la clase”, contó.

La familia, junto con otros padres de familia, sostuvo varias reuniones con el director Geovanny Varilla, incluso se convocó a los estudiantes para exponer el trato recibido. A pesar de reconocer las denuncias, dice que la situación no ha mejorado y el niño se niega a ingresar al aula de Español por temor.

Fotografía enviada por la madre para evidenciar la tristeza de su hijo en la clase.

Acción en el Ministerio de Educación

Los padres presentaron formalmente la queja en la Dirección de Asuntos Disciplinarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), bajo el expediente número 0402-2025, del cual Teletica.com tiene copia, abierto desde abril, pero antes de recurrir a este medio no habían recibido información sobre avances.

“Tenemos meses así, pero hasta que recurrimos a ustedes por fin recibimos la primera llamada del MEP y ya tuvimos una primera reunión donde les explicamos las faltas graves de la profesora, por lo que exigimos su traslado de inmediato mientras avanza la investigación, por el bien de mi hijo y de los demás niños”, agregó la madre.

Nelly Venegas, jefa de Asuntos Disciplinarios del MEP, confirmó a este medio la apertura de la Investigación Disciplinaria N.º 0402-25: “Actualmente, el proceso está en la etapa de indagación y esta semana se realizarán audiencias para recabar pruebas testimoniales”.

El menor tiene carnet del Conapdis.

Reclamo y medidas extremas

Los padres piden que la profesora sea reubicada temporalmente mientras avanza la investigación, pero denuncian que ni siquiera se ha tomado esa medida mínima para proteger a los alumnos. En caso de una inacción del MEP, amenazan con cerrar el colegio con cadenas para exigir la presencia de un funcionario y garantizar la reubicación de la maestra.

“Queremos alzar la voz por todos los que han sufrido y han callado. Mi hijo viene con su salud de mal en peor.

“Dígame usted como es posible, a una compañerita se le murió la mamá y la maestra no le quería justificar nada, ni recibir los trabajos, ella le insistió y la inhumana, perdón la palabra, le dijo que tenía que ir uno de sus padres a hablar con ella y luego le dijo: ‘Si es cierto, que usted ya no tiene mamá’, dígame cómo se sentiría uno en ese caso, de verdad que dan ganas de sacarla del colegio de inmediato”, afirmó Rodríguez, quien exige respuestas inmediatas y el fin de las agresiones.

Al cierre de nota, los padres de familia confirmaron a este medio que ya se coordinó con el MEP una segunda reunión con los demás afectados, donde cada uno presentará sus evidencias al respecto y reconocieron el apoyo del director de la institución, pero aseguran que los problemas con esta maestra vienen desde 2022.