Allanan tres propiedades en Alajuela y San José por presunta legitimación de capitales

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía ejecutaron este miércoles tres allanamientos en Alajuela y San José como parte de una investigación contra un grupo sospechoso de legitimar capitales mediante la compra de propiedades, vehículos de alta gama y la creación de sociedades jurídicas.



Entre las personas investigadas figuran una exmodelo de apellidos Cabrera Palma y un notario de apellido García Barquero, quienes figuran como los principales objetivos de la operación.



Las diligencias se desarrollaron en la zona de La Guácima de Alajuela y en San Sebastián, donde las autoridades judiciales intervinieron la vivienda de la exmodelo, un centro estético a su nombre y la oficina del notario (ver video adjunto en la portada).



Según confirmó el OIJ, la investigación se relaciona con presuntos delitos de legitimación de capitales cometidos entre el año 2021 y la actualidad. Los sospechosos habrían utilizado diferentes mecanismos para introducir dinero de origen ilícito en la economía nacional.



De acuerdo con las autoridades, entre los métodos empleados figuran la adquisición de varias propiedades, la compra de vehículos de alta gama y la conformación de al menos tres sociedades jurídicas, que habrían sido utilizadas para justificar el crecimiento patrimonial de los investigados.



El caso se desprende de una investigación previa en la que figuraba la exmodelo y su entonces pareja sentimental, quien fue asesinado en Escazú. En ese expediente se les indagó por presunto proxenetismo, causa que posteriormente prescribió. Sin embargo, durante ese proceso, las autoridades detectaron un incremento inusual en el patrimonio, lo que dio origen a la actual investigación por legitimación de capitales.



Las autoridades judiciales también manejan la hipótesis de que la exmodelo mantenía vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico, lo que habría permitido la obtención de los recursos económicos que luego intentaron ser legitimados.



De manera preliminar, el OIJ confirmó la detención de la mujer de apellidos Cabrera Palma, mientras se mantenían en curso los allanamientos y la recolección de evidencia en los distintos inmuebles intervenidos. Las autoridades indicaron que en las próximas horas se brindará una ampliación oficial sobre el caso.

