Allanan casa donde vive menor sospechoso de vender drogas cerca de colegio en Purral

Las autoridades judiciales realizaron, este lunes, un operativo en la comunidad de Alemania Unida, en Purral de Goicoechea, donde allanaron la casa donde vive un menor de 17 años, sospechoso de dedicarse a la venta de drogas en las inmediaciones del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Purral.

El allanamiento comenzó a las 10 a. m. y fue coordinado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Goicoechea.

De acuerdo con la información preliminar, el joven era investigado desde junio, luego de que se presentara una denuncia ante la Fiscalía Penal Juvenil, lo que dio inicio al proceso judicial (ver video adjunto de Telenoticias).

Durante el operativo, varias personas que se encontraban con el menor intentaron huir por los techos de las viviendas y hacia el cauce del río Purral, lo que obligó a las autoridades a desplegar un amplio dispositivo de búsqueda que incluyó el uso de drones y apoyo del Grupo de Operaciones Especiales del OIJ.

En el sitio, los agentes decomisaron un bolso con droga y armas de fuego. Además, se confirmó la detención de tres personas, entre ellas el menor de edad y dos adultos. Uno de los detenidos contaba con una orden de captura pendiente y fue trasladado al Ministerio Público.

El perímetro del operativo permaneció cerrado por más de una hora mientras se realizaban las diligencias. Las autoridades mantienen la investigación en curso para determinar el alcance de la presunta red de distribución de drogas en la zona.