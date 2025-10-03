Allanan casa de Ligia Faerron, mujer desaparecida hace una semana en San Carlos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos allanó la casa donde vivía Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, desaparecida desde el pasado 25 de setiembre en Ciudad Quesada.

El Juzgado Penal de San Carlos autorizó el ingreso a la vivienda la mañana de este viernes.

Según explicó la Policía Judicial, la diligencia forma parte del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, que incluye la publicación de la alerta, entrevistas a familiares y vecinos, así como la inspección de los lugares vinculados a la víctima. La vivienda permanece bajo custodia de la Fuerza Pública desde el 1 de octubre.

El allanamiento busca recolectar indicios que permitan avanzar en la investigación. En el sitio trabaja un equipo interdisciplinario conformado por especialistas en biología, fotografía forense y rastreo de posibles rastros de sangre.

Entre las líneas de investigación que se manejan, las autoridades consideran que la desaparición "podría estar vinculada con deudas pendientes de la mujer, lo que abriría la posibilidad de un ajuste de cuentas".

Otra de las líneas de investigación sugieren un robo a la casa. El órgano judicial desmintió que la casa por dentro estuviera desordenada, ya que al momento de publicación de esta nota "aún ningún investigador ha ingresado al lugar".

Faerron se había mudado a esa casa hace apenas cuatro meses y residía sola. No es oriunda de San Carlos, sino de la provincia de Heredia, donde se presentó la denuncia de su desaparición.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para aportar cualquier información al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.