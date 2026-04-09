Allanamientos en Puntarenas y Guanacaste golpean red ligada al Cartel de Sinaloa

Este jueves, autoridades judiciales y policiales ejecutan cuatro allanamientos —dos en Puntarenas y dos en Guanacaste— contra una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, la cual está vinculada al Cartel de Sinaloa.



De acuerdo con fuentes policiales, durante los operativos se espera la detención de al menos cuatro personas sospechosas de integrar esta estructura criminal.



Las diligencias forman parte de una investigación más amplia que se remonta a distintos golpes al narcotráfico registrados en 2025, tanto por vía marítima como aérea, y que evidencian el uso de Costa Rica como punto logístico para el trasiego de cocaína.



Uno de los casos clave ocurrió el 16 de abril de 2025 en Quepos, Puntarenas, cuando autoridades de Seguridad Pública, con apoyo de la DEA, decomisaron 840 kilogramos de cocaína ocultos en un yate de lujo con bandera estadounidense. En esa operación fueron detenidos tres hombres de nacionalidad mexicana, identificados con los apellidos Campos, Vidrio y Espinoza. Además, se incautaron $12.681 en efectivo.



Meses después, el 10 de diciembre de 2025, la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la DEA, desarticuló parte de una red que utilizaba pistas clandestinas cercanas al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, para el envío de droga por vía aérea.



En ese operativo se detuvo a cuatro sospechosos, entre ellos un ciudadano mexicano de apellido Takashima Montoya, señalado como supuesto supervisor de los envíos. Junto a él fueron capturados tres costarricenses, dos sin antecedentes y uno con historial por tráfico internacional de drogas y otros delitos.



Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron 400 kilogramos de cocaína, además de equipo logístico como lámparas utilizadas para iluminar pistas clandestinas, radios de comunicación, llantas para avionetas, combustible, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.



Las autoridades consideran que estos eventos están vinculados entre sí y responden a una misma estructura criminal internacional, con operaciones coordinadas para el transporte de droga desde Sudamérica hacia otros destinos.



Los allanamientos de este 9 de abril buscan reforzar esa línea investigativa y capturar a más integrantes de la organización, en un esfuerzo por debilitar sus operaciones en territorio nacional.





