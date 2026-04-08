Allanamientos en Cartago buscan desarticular banda criminal conocida como “Los Chacales”

La Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó la mañana de este miércoles dos allanamientos en San Nicolás, en La Lima de Cartago, como parte de un operativo para desarticular a la organización criminal conocida como “Los Chacales”, vinculada a actividades de narcotráfico y hechos violentos en la zona.



De acuerdo con las autoridades, las diligencias se realizaron en un búnker utilizado para la venta de drogas y en una casa donde presuntamente residían miembros de este grupo. El operativo contó con el apoyo de la Unidad Especial de Apoyo (UVA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y Fuerza Pública.



El director de la PCD, Stephen Madden, explicó que la intervención forma parte de una estrategia para impactar estructuras criminales relacionadas con el aumento de homicidios en la provincia.

“Todas las unidades hemos estado trabajando en estas zonas para incidir positivamente en el tema de los homicidios”, indicó.

Según Madden, la organización conocida como “Los Chacales”, corresponde a un clan familiar que ha operado durante décadas en el sector. Actualmente, está liderado por alias “Guti Chacal”, con apoyo de su hermano “Jorgito Chacal”, quienes eran objetivos del operativo.



Ambos sospechosos no fueron ubicados en los inmuebles allanados. Las autoridades manejan la hipótesis de que fueron alertados y abandonaron la zona entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, por lo que ahora cuentan con orden de captura.

Pese a ello, se detuvo a dos personas en el búnker, se decomisó droga en este mismo sitio y un arma de fuego. Según lo que maneja la PCD, los sujetos detenidos tenían relación con el grupo criminal, aunque no eran parte de la banda.



El jerarca detalló que el sitio intervenido presenta condiciones complejas para la labor policial, incluyendo sistemas de videovigilancia instalados por la organización para monitorear el movimiento en el sector.



Las investigaciones apuntan a que este grupo ha mantenido alianzas y conflictos con otras estructuras criminales en Cartago, lo que habría generado enfrentamientos armados, amenazas y un incremento en los homicidios.



Las autoridades aseguraron que cuentan con pruebas suficientes para proceder judicialmente contra los sospechosos, por lo que esperan su pronta detención para someterlos al proceso correspondiente.





