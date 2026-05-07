Allanamientos destapan fraudes millonarios contra adultos mayores

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron la mañana de este jueves varios allanamientos en Alajuela y Heredia como parte de una investigación por presuntas estafas electrónicas contra adultos mayores, que generó pérdidas superiores a los ₡80 millones.

Los operativos se desarrollan específicamente en Desamparados de Alajuela y San Rafael de Heredia, donde las autoridades buscan detener a ocho sospechosos vinculados con la estructura criminal. Hasta el momento, ya fueron capturadas al menos tres personas (ver video adjunto en la portada).

Entre los principales investigados figura un hombre de apellido Porras, de 22 años, quien laboraba para una entidad bancaria y, según las autoridades, aprovechaba su puesto para obtener información confidencial de clientes adultos mayores y posteriormente sustraer dinero de sus cuentas.

De acuerdo con la investigación judicial, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Durante ese periodo, los sospechosos realizaron compras de electrodomésticos, pagos en centros educativos e incluso adquirieron un jacuzzi utilizando el dinero robado.

Las autoridades detallaron que al menos 17 adultos mayores figuran como víctimas del caso.

El OIJ indicó que la investigación inició desde el año anterior y avanzó gracias a las denuncias interpuestas por las víctimas, así como a los sistemas de seguridad de la entidad bancaria, que permitieron detectar movimientos irregulares y frenar nuevas transacciones fraudulentas.

Durante los allanamientos, los agentes judiciales recolectan evidencia para confirmar que varios de los bienes encontrados fueron adquiridos con el dinero sustraído.

Las autoridades reiteraron el llamado a las personas afectadas por este tipo de delitos para que interpongan las denuncias ante el Poder Judicial, con el fin de fortalecer las investigaciones y ubicar a los responsables.