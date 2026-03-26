Alias "Wakanda" detenido para extradición a EE. UU. por presunto narcotráfico

Un abogado de apellido Solórzano, conocido como "Wakanda" o "Chanchita", fue detenido la mañana de este jueves con fines de extradición a Estados Unidos, donde se le requiere por presunto tráfico internacional de drogas.

La captura se llevó a cabo en Corredores y estuvo a cargo de agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada del Organismo de Investigación Judicial (OECDO-OIJ) y de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés) del gigante norteamericano.

"Sería el extraditable número 18. De acuerdo al requerimiento de los Estados Unidos y a instancias del Tribunal de Juicio de San José, esta persona estaría vinculado con tráfico internacional de drogas, con una ruta que se establece desde Costa Rica con vínculos en varios países de Centroamérica y hasta los Estados Unidos. "En este momento procediendo con el traslado hacia la capital para ponerlo a la orden del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José y para que se realicen las acciones correspondientes", indicó el director general de la Policía Judicial, Michael Soto.

Por su parte, la Fiscalía General indicó en un comunicado que el jurista de 55 años de edad es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Texas, al sur de Estados Unidos, ante el cual es acusado de aparente conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con el propósito de introducirla a territorio estadounidense.

Ese mismo órgano jurisdiccional es el mismo que ordenó la captura del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, así como del exconvicto Edwin "Pecho de Rata" López, por los mismos cargos con los que se vincula al jurista. Esos dos sujetos fueron los primeros costarricenses extraditados de la historia.

La orden de arresto en su contra fue emitida desde hace siete años y permanece vigente, según el Ministerio Público.

De acuerdo con la información suministrada recopilada por la agencia estadounidense, Solórzano supuestamente forma parte de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, con operaciones en Sur, Centro y Norteamérica.

Esa estructura presuntamente importa a Costa Rica grandes cantidades de cocaína mediante el uso de lanchas rápidas, buques de carga y de pesca, embarcaciones sumergibles, aeronaves y transporte terrestre.





Ahora el jurista será puesto a las órdenes del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, donde se estudiará una solicitud para que se le imponga una detención provisional mientras se desarrolla el procedimiento de extradición.

El caso de Gamboa y López inició el 23 de junio anterior con su arresto y culminó nueve meses después, con su entrega a Estados Unidos, el 20 de marzo pasado. Se espera que un caso como el del abogado tome un tiempo similar.