Alias "Diablo" y "Tan" enfrentan audiencia por doble homicidio y tentativa de asesinato

El Tribunal Penal de Guápiles realizará este lunes a la 1:30 p. m. la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra dos hombres de apellidos Arias, conocido con el alias "Diablo"; y Pérez, alias "Tan", investigados por dos delitos de homicidio y una tentativa de homicidio, presuntamente cometidos bajo la modalidad de sicariato.

"La diligencia corresponde al expediente 23-000010-601-PE y se llevará a cabo en el Primer Circuito Judicial de San José. La audiencia será presencial, oral y de carácter privado", señaló el Poder Judicial.

Contra ellos, el Ministerio Público estaría pidiendo prisión preventiva.

Ambos imputados enfrentan este proceso judicial luego de su captura, realizada el pasado viernes 24 de julio en San Bernardino de Horquetas, en Río Frío de Sarapiquí.



Previo a la audiencia, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, había solicitado al director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, que la diligencia se efectuara de manera virtual, debido a las condiciones de seguridad asociadas con el traslado de los detenidos.



"Diablo" y "Tan" fueron recluidos desde el pasado viernes a la sección de máxima seguridad de la cárcel La Reforma, en Alajuela, bajo vigilancia permanente de oficiales tácticos; además, tienen restringido el contacto directo con sus familiares y no podrán salir de sus celdas, incluso en caso de presentar algún padecimiento de salud.



Alejandro Arias Monge (Diablo) era el narcotraficante más buscado del país durante los últimos diez años, mientras que Jonathan Pérez Méndez (Tan) estaba en fuga desde hace unos 18 meses y, al parecer, era la mano derecha de Arias.

