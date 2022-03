Alianza Evangélica a Chaves y Figueres: "Queremos una relación abierta con el Presidente"

Los líderes de la Alianza Evangélica se reunieron, este jueves, con los candidatos a la presidencia de la República.



Esa organización planteó a José María Figueres y Rodrigo Chaves tres inquietudes: la primera, que apoyen las labores sociales de la Alianza Evangélica; segundo, hacer un llamado a la población para que salga a votar el próximo 3 de abril y, tercero, su preocupación ante las trabas municipales que enfrentan a la hora de abrir nuevos templos.

Tras la exposición, Figueres indicó que, en un eventual Gobierno, abrirá en Casa Presidencial una "Oficina de enlace con la fe".

Por su parte, Chaves señaló que desea hacer una "Costa Rica más unida" con todos los sectores de la población. “Queremos arreglar la educación, la economía y hacer partícipes a todos los sectores, tomarlos en cuenta en sus diferentes proyectos e ideas, incluyendo a la Alianza Evangélica”, agregó el candidato del Progreso Social Democrático.

Además, en la reunión se habló de la importancia de ser honestos, transparentes y mantener un diálogo constante con la ciudadanía.

“Queremos tener una relación abierta con el Presidente, no estamos interesados en pedirle cosas, pero sí deseamos trabajar todos juntos, les pedimos a ambos candidatos no defraudarnos en no esforzarse en el cumplimiento de sus promesas, porque esto hace que el país caiga más en la frustración por los políticos”, explicó Jorge Gómez Varela, presidente de la alianza.