Algunos comercios ya empiezan a rechazar billetes viejos

A partir del próximo 31 de enero, los billetes de algodón dejarán de ser utilizados en suelo nacional. Algunos comercios ya comienzan a rechazar el método de pago que saldrá de circulación a fin de mes.

Así lo han reportado algunos consumidores como Josué Romero, quien la semana pasada fue a lavar su carro a Auto Lavado Chirripó en Hatillo y no le aceptaron un billete de ₡20.000 por ser viejo.

"Lavaron el carro y a la hora de pagar yo saqué un billete de ₡20.000 viejo y cuando la muchacha lo vio me dijo que ese billete no lo podía recibir porque ahora solo estaban recibiendo billetes nuevos. Y yo le dije que no, que esos billetes todavía tienen valor, durante todo este mes para seguirlos utilizando. Que son los cajeros automáticos los que ya no tiran billetes viejos. Pero ella me dijo que no, que ya no se pueden recibir", comentó Romero a este medio.

Teletica.com conversó con Miriam Pérez del Auto Lavado Chirripó para conocer la razón por la cual le denegaron el billete a Romero. Pérez confirmó que su establecimiento ya no está aceptando billetes de ₡20.000 en sustrato de algodón. Cuando se le preguntó por qué, su única respuesta fue: "porque la idea es irlos sacando de la calle".

Pero el Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó que, en el caso de los billetes de ₡20.000 en sustrato de algodón, se pueden utilizar como medio de pago hasta el 31 de enero próximo.

"Imagínese que hoy vino una clienta y me dijo que no le diera billetes viejos porque ya no los están aceptando, no es solo aquí, hay muchas tiendas. Aquí ahorita no tengo, mucho cliente paga con tarjeta. Desde el 2 de enero que abrimos, solo un cliente me ha venido con ese billete".

Tomar este proceso con calma

Jairo Mena Arce, asesor económico de la Cámara de Comercio de Costa Rica, indicó que recomienda a los comercios y a los consumidores tomar este periodo de transición con normalidad y tranquilidad.

"Es preferible que todos los usuarios inicien un proceso de cambio desde ya, pudiendo acercarse a las entidades bancarias para reemplazar su dinero por la nueva denominación", comentó Mena.

La cámara asegura que recibir billetes viejos durante enero es seguro para los comercios, pero se recomienda que los comercios retornen a los usuarios su “vuelto” en los billetes nuevos para facilitar la transición.



"Los procesos de remplazo y retiro de circulación de monedas y billetes son muy comunes en las economías, generalmente buscan más seguridad en el intercambio monetario o hasta simple actualización (en esta ocasión el principal cambio radica en pasar de papel algodón a polímero). Por lo tanto, este proceso no debe ser alarmante ni generar impactos negativos en el comercio", finalizó Mena.

Plazo hasta el 31 de enero

El BCCR detalló que e n el caso de los billetes de ₡20.000 y ₡50.000 en sustrato de algodón o viejos, se pueden utilizar como medio de pago hasta el 31 de ener o próximo.



"Originalmente, esa fecha era el 31 de diciembre recién pasado, pero el BCCR la extendió un mes más, hasta el 31 de enero", informó el banco.

Después del 31 de enero, los billetes de ₡20.000 y ₡50.000 impresos en algodón, pueden ser canjeados o depositados en las entidades financieras en la cual el público tenga su cuenta.

Es decir, esos billetes no pierden su valor monetario.