"Algo me empujó hacia adelante", dice sobreviviente de trágico atropello en Guadalupe

Unos pocos centímetros hicieron que Patricia Quesada sobreviviera a un trágico atropello ocurrido en Guadalupe la semana anterior.

El hecho ocurrió en Barrio Fátima, el viernes a las 5:40 p. m.

Quesada relata que estaba en la acera podando los árboles afuera de su casa cuando, segundos antes de que el carro pasara, sintió algo que "la empujó" y la hizo moverse de sitio. Eso la libró de ser embestida por un carro que conducía en altas velocidades y que había invadido el carril contrario.

"No sé por qué me dio un impulso y me levanté y empecé a recoger y a cortar unos zacates. De un pronto a otro sentí que me empujaron hacia adelante y vi cuando estaban levantando al muchacho. A la persona que iba manejando no la pude ver porque iba con las ventanas cerradas", contó la mujer a Telenoticias.