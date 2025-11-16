Alertan sobre aumento de estafas por clonación de sitios de compras este Black Friday

Las organizaciones de ciberdelincuencia han encontrado un blanco fácil durante el Black Friday: la clonación de páginas de venta en línea de plataformas como eBay, Amazon o Walmart, logrando confundir a usuarios que buscan aprovechar descuentos para sus compras navideñas.

Los expertos advierten que, antes de hacer una compra, es fundamental verificar la autenticidad del sitio, revisando detalles como el dominio web, el protocolo de seguridad, la calidad del contenido y los métodos de pago.

La mayoría de ataques buscan engañar al usuario más que vulnerar controles técnicos.

Los expertos advierten que, entre el 98% y el 99% de los intentos son bloqueados por antivirus o bloqueadores de contenido. Pero el 1% restante depende de que la víctima realice una acción: hacer clic en un enlace, descargar un archivo o ingresar sus datos personales.

Además, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para los estafadores, ya que les permite crear sitios falsos más creíbles, con muy poca inversión.



