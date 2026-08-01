Alerta por virus respiratorios: ocho menores fallecidos y más de 90 hospitalizados

La circulación de virus respiratorios mantiene bajo fuerte presión al Hospital Nacional de Niños, que actualmente opera con una ocupación superior al 100% en la atención de estos casos.

Más de 90 menores permanecen hospitalizados por infecciones respiratorias y, de ellos, al menos 14 se encuentran en condición crítica o son atendidos en el servicio de Emergencias.

Además, las autoridades reportan ocho fallecimientos asociados a este tipo de enfermedades.

Ante este panorama, los especialistas hacen un llamado, principalmente a los padres de familia, para que no envíen a los menores con síntomas respiratorios a los centros educativos.

La advertencia cobra especial importancia porque una infección respiratoria puede complicarse con rapidez, especialmente en los menores de un año, quienes constituyen la población más vulnerable.

Los especialistas recuerdan que, en muchas ocasiones, los bebés adquieren el virus por contagio de un adulto o de un hermano o hermana mayor.

De forma paralela, hacen un llamado a las mujeres embarazadas para que adopten las medidas de prevención recomendadas y reduzcan el riesgo de contagio.