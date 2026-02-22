Alerta migratoria en Costa Rica para vuelos provenientes de México tras muerte de "El Mencho"
¿Qué implica la medida? Averígüelo en esta nota.
El Gobierno de la República decretó alerta migratoria para los vuelos provenientes de México, horas después del abatimiento de Nemesio Oseguera, "El Mencho".
La medida la confirmó a Teletica.com el ministro de Gobernación y Policía, Mario Zamora.
El propósito de la determinación es "impedir el ingreso a territorio nacional de cualquier persona relacionada con actividades del narcotráfico", detalló el jerarca.
Básicamente, con esta decisión, los puestos fronterizos y aeroportuarios del país deberán prestar máxima atención a cualquier información que derive de la integración de los sistemas migratorios con las alertas y registros de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
"Esta alerta migratoria la estamos haciendo de forma conjunta y coordinada con la DEA y con el CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) de los Estados Unidos, a efectos de mejorar el uso de nuestras barreras migratorias, alimentándolas con inteligencia, para garantizar que a Costa Rica no llegue personas relacionadas con dichas actividades narcotraficantes y de organizaciones ubicadas tanto en México como en cualquier otro país de la región relacionada, y que tenga relación con dichas organizaciones criminales", explicó el jerarca.
Durante la operación en la que murió "El Mencho" fallecieron otros seis delincuentes y tres miembros del Ejército de México resultaron heridos.
También se detuvo a dos miembros del cártel y se decomisaron lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.