Alerta de tsunami tras terremoto en Filipinas: ¿Qué pasa con Costa Rica?
Las autoridades acaban de emitir un informe al respecto.
Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes las costas del sur de Filipinas, generando una alerta de tsunami en el archipiélago asiático. Sin embargo, según información oficial del MIO-Cimar, no hay peligro de tsunami para Costa Rica.
El movimiento telúrico ocurrió a las 09:43 hora local (01:43 GMT), a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, en la isla de Mindanao, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología advirtió que se podrían generar olas destructivas en la costa este del país, con capacidad de poner en riesgo vidas humanas.
Ante la alerta, las autoridades filipinas instaron a los habitantes de las zonas costeras a evacuar inmediatamente hacia áreas elevadas o desplazarse tierra adentro. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales.
Este evento sísmico ocurre apenas dos semanas después de otro terremoto que dejó 74 muertos y más de 72.000 damnificados en la isla de Cebú, en el centro del país.
En Costa Rica, el sismo fue registrado a las 7:44 p.m. hora local, pero no representa amenaza de tsunami para el territorio nacional, según confirmaron fuentes oficiales.