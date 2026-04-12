“Alert Me”: estudiantes ganan concurso con app para localizar menores desaparecidos

Un grupo de estudiantes de secundaria obtuvo el primer lugar en la final regional del concurso “Iniciativa CADENA”, organizado por la ONG de ayuda humanitaria CADENA, con el proyecto “Alert Me”, una aplicación diseñada para localizar niños y adolescentes desaparecidos o víctimas de secuestro en México.

La propuesta fue desarrollada por estudiantes del Instituto Jaim Weizman, quienes explicaron que la herramienta permite a los adultos responsables reportar la desaparición de un menor y que otros usuarios puedan señalar actitudes sospechosas. La aplicación recopila la información y envía una alerta al denunciante inicial.

“El adulto responsable del menor podrá reportarlo y otros usuarios podrán reportar actitudes sospechosas y la aplicación solita junta esa información y le llega una alerta a la persona que hizo el reporte inicial”, explicó Eva Miremberg, integrante del equipo.

El segundo lugar fue para River Write, un proyecto de Luciana Beeche del Lincoln School, que consiste en un lapicero elaborado con material reciclado.

El tercer lugar lo obtuvo Eco Seal, de Daniela Flikier del Instituto Jaim Weizman, con una propuesta para extraer almidón que ayuda a que el suelo capture minerales.

La final regional reunió a 25 estudiantes de distintos colegios, entre ellos el Instituto Dr. Jaim Weizman, American International School y Lincoln School.

Los proyectos incluyeron soluciones creativas como cepillos de cabello hechos con plásticos del mar y colchones elaborados con fibras de botellas recicladas para refugios.

Yohana Montero Trejos, directora país de CADENA Costa Rica, destacó:

“En CADENA creemos en una atención integral: no solo responder a la emergencia inmediata, sino fortalecer capacidades que permanezcan en el tiempo y aporten a construir comunidades resilientes. Por eso en ‘Iniciativa’ buscamos jóvenes que se cuestionen, que se propongan y se atrevan a transformar una realidad”.

El premio: un campamento internacional en Costa Rica

El equipo ganador participará en un campamento intercolegial con estudiantes de 12 países, que se realizará en mayo próximo en Isla Damas, Puntarenas. Este escenario natural de manglares y canales será el espacio para el intercambio cultural, académico y social entre jóvenes líderes humanitarios.

“Iniciativa CADENA” es un concurso de emprendimiento social que reta a estudiantes de secundaria a proponer soluciones innovadoras y viables frente a crisis humanitarias y fenómenos naturales que afectan a poblaciones vulnerables.