Alcalde de Garabito llama a municipalidades a unirse contra medidas del Gobierno

El alcalde de Garabito, Tobías Murillo, reaccionó este martes contra la continuidad de las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno y, a la vez, planteó a las municipalidades la posibilidad de unirse en "un frente común".



Según Murillo, el Presidente Carlos Alvarado "hunde la economía del país" al aplicar las mismas medidas en todas las regiones.

“Ante el anuncio del Presidente, de que no va a dar marcha atrás a las restricciones y medidas que están vigentes ante la pandemia, quiero pedirle a Carlos Alvarado, muy respetuosamente, que no nos obligue a los gobiernos locales turísticos a hacer un frente común. No puede ser que mida con la misma vara a todo el país en general”.