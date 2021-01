Alcalde de Garabito: “Horario de playas violenta autonomía municipal”

El alcalde del cantón de Garabito, Tobías Murillo, afirma que el horario de playas, además de perjudicar la economía y el turismo, violenta la autonomía municipal y la ley.



En un nuevo pronunciamiento, ante el cierre de 2:30 p.m. a 5 a.m. a partir del 4 de enero, Murillo cuestiona los criterios técnicos para establecer el horario.

​“Se está violentando la autonomía municipal. Yo, que conozca, hasta el momento un decreto no puede ir por encima de una ley. La ley 6043 les da las facultades a las municipalidades de cada cantón con costa para administrarlas”, dijo Murillo.

También señala que “al señor Presidente (Carlos Alvarado) se le está olvidando que son las municipalidades quienes tienen ese poder y ha sido inconsulto con ellas”.

La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (6043) en su capítulo I, artículo 3, menciona lo siguiente:

“Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto (ICT), compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales. El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva”.

Además, en el capítulo II, artículo 9, destaca lo siguiente:

"Zona marítimo terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja. Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de la República.

Se exceptúa la Isla del Coco, que estará bajo el dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras islas cuyo dominio o administración se determinen en la presente ley o en leyes especiales".

“Le he enviado un comunicado (oficio) al señor presidente de la República y a los ministros correspondientes, donde les estoy preguntando qué parámetros usaron para medir el horario de las playas, me parece que es una medida que no tiene un verdadero análisis objetivo. Con esto, entonces, tendríamos que cerrar la Avenida Central y otras periferias de la meseta central”, comentó Murillo.