Alcalde de Cartago afirma que en setiembre se agotará el dinero para pagarle al AyA

El alcalde de la Municipalidad de Cartago, Mario Redondo, aseguró que los recursos para pagarle el agua al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se agotarán en setiembre próximo.

Se trata del cobro actualizado que el instituto aplica al gobierno local, desde este año, por concepto de la venta de agua cruda en bloque.

“Tenemos dinero hasta setiembre, no tenemos dinero para más allá y en ese particular, precisamente, estamos en la lucha de no tener que llegar a setiembre y tener que trasladarles a los vecinos lo que AyA nos está cobrando, que creemos que es absolutamente ilógico y desproporcionado”, dijo Redondo.