Alcalde de Cartago advierte caos vial por suspensión del tren

El alcalde de Cartago advirtió que la suspensión temporal del servicio de tren hacia la provincia provocará un aumento en el congestionamiento vial y una grave afectación para miles de usuarios que dependen diariamente de este medio de transporte.

El servicio ferroviario hacia Cartago se encuentra suspendido desde el pasado 25 de marzo y se mantendrá así hasta el 10 de abril, como parte de los trabajos que realiza el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) por riesgos detectados en la infraestructura.

Para muchos cartagineses, el tren no es una alternativa, sino una necesidad diaria para trasladarse a sus centros de estudio y trabajo.

Según Incofer, la suspensión responde a una medida preventiva de seguridad, debido a las condiciones en que se encuentran varios puentes y un túnel ferroviario, estructuras que representan un riesgo inminente para la operación del servicio.