Albino Vargas enfrenta juicio por supuesta instigación pública

Este lunes dio inicio el juicio contra Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por el presunto delito de instigación pública.



En setiembre de 2020 se abrió una investigación contra el sindicalista, luego de una denuncia presentada por los abogados Gloria Navas y Rubén Hernández. En ese momento, al jerarca de la ANEP se le criticó haber pedido bloquear fronteras y rutas del país como medida de presión para pedir la renuncia del entonces ministro de Educación, Édgar Mora.

“Estamos agradecidos por las muestras de cariño que he recibido por parte de la organización que represento. Esto es un juicio político. Aquí se unió el presidente Carlos Alvarado, a través de la Procuraduría General de la República, junto con el Ministerio Público y Gloria Navas”, dijo Albino Vargas.

Declaraciones de Albino Vargas:





Según el sindicalista, lo que buscan estas entidades que lo acusan es "callarlo".

“Este juicio va a permitir abrir un nuevo sendero de la lucha social y sindical en la Costa Rica actual, que tiene que ver con los derechos humanos. Son muchos años de estar en la lucha social, yo no me he vendido a ningún partido político, ni mis valores, porque soy hijo de la ANEP”, comentó Vargas.