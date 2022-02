Albert Rudé buscará su primera victoria ante Iñaki Alonso

Alajuelense-Saprissa, que se juega este domingo a las 11 a. m. en el Estadio Nacional, será la tercera vez que los españoles Albert Rudé e Iñaki Alonso se midan cara a car desde los banquillos de los equipos más populares del fútbol nacional.



Rudé llega con la intención de derrotar por primera vez a su compatriota, ya que, en los dos partidos anteriores, los morados suman una victoria y el otro encuentro fue un empate.

Estos cotejos decidieron el equipo que se enfrentaba al Herediano en la gran final del Apertura 2021.

“Yo creo que cada partido, incluye clásico son diferentes, y este no es excepción. Esperamos sacar los tres puntos y ver una gran Liga como la que se vio el miércoles ante Cartaginés y sacar así una brecha más amplia con los que vienen atrás”, mencionó el técnico rojinegro.

El partido llega en un momento en que los morados sufren en la parte baja de la tabla, mientras que los de la Liga llegan con la confianza de una gran victoria a mediados de semana ante Cartaginés.

Para Alonso una victoria significar una mejora en el ambiente que rodea al equipo, luego de que el martes la afición pidiera su cabeza.

“No tenga duda de que hemos tenido errores en las tomas de decisiones, porque sino no estaríamos como estamos. Poner una cortina de humo, no va conmigo, trato de decir las cosas como son. No he puesto ninguna excusa y no soy de ponerlas”, sentenció Alonso.

Datos del estadígrafo Daniel Calderón.