Alajuelita es el único cantón que ha manifestado interés en aplicar ley seca durante elecciones

El cantón de Alajuelita es el único que, hasta el momento, ha manifestado interés en aplicar la "Ley Seca" durante las elecciones del próximo 6 de febrero.

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) confirmó la información tras un sondeo realizado a las municipalidades del país.

Otros 84 gobiernos locales aseguraron que no aplicarán la medida, mientras que cinco aún no se pronuncian al respecto, específicamente La Unión, Sarapiquí, Quepos, Golfito y Talamanca.

"En caso de que los concejos municipales no tomen un acuerdo en la aplicación de la ley seca, o no esté incluido en el Reglamento del gobierno local, se aplica la no prohibición de venta de licores en los cantones", indicaron las autoridades en la materia.